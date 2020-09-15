Asi Nehri'de su sümbülleri yine görülmeye başladı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - HATAY´ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) yeniden görülmeye başlandı. Geçen yıllarda Asi Nehri'nin Antakya şehir merkezi noktasını metrelerce mesafede kaplayan su sümbülleri, nehrin farklı noktalarında da çoğalmaya başladı. Vatandaşlar, 'Hatay'ın incisi' diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istedi. Her yıl Suriye taraflarından Hatay'a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, artmaya devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-09-15 11:31:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.