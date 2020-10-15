Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha! Hatayspor'da 6 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Hatayspor, 3 futbolcusunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif oyuncu sayısının da 6'ya yükseldiğini açıkladı.
A.Hatayspor'dan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi bir şok haber daha geldi. Önceki gün 3 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyuran Hatayspor'da, 3 oyuncunun daha yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan Covid19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid19 test sonucu pozitif olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.