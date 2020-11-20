Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın Arsuz ilçesindeki eve baskın yapan polis ekipleri, içinde uyuşturucu yetiştirilen çadır düzeneği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen M.B.Ö., gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, koordineli olarak yürüttükleri çalışmada, M.B.Ö.'nün Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ve şüphelinin evine baskın yapan ekipler, içinde uyuşturucu yetiştirilen çadır düzeneği ile 21 gram esrar, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi. Çadır düzeneğine polis tarafından el koyulurken, M.B.Ö. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-11-20 16:34:44



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