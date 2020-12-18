Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşununun 19 Aralık 1918 tarihinde atılışının 102. yılı törenle kutlandı.

Kutlamalar, ülke genelinde hafta sonu uygulanacak olan korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bir gün öne çekilerek kutlandı.

İlk Kurşun Anıtı alanında yapılan kutlama törenine protokol tarafından şükran çelenginin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başlandı.

Garnizon Komutanlığında görevli bir astsubay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Anıt şeref defterini imzalayan Belediye Başkanı Fadıl Keskin, “19 Aralık 1918, Türk milletinin Anadolu’da düşman işgaline karşı ilk bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Bundan tam 102 yıl evvel başlatılan mukaddes gayenin ilk kıvılcımı, Dörtyol’dan tüm Anadolu’ya yayılan bir inanç meşalesi olmuş, bağımsızlık ve vatan müdafaası uğruna nice atalarımız canlarını Allaha emanet ederek düşman işgaline karşı tüm Anadolu’ya mücadelenin ve zaferin temsili olmuşlardır. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sadık dostları yiğit Dörtyollu hemşehrilerimiz ile bağımsızlık mücadelesinin 102. yılında, Atasına, vatanına ve milletine bağlılığını en yüksek şekilde dosta, düşmana karşı yaşatarak göstereceğiz. Bugün, Kara Mehmet Çavuş ve kahraman silah arkadaşları ile başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 102. yılına tanık olmak şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Kara Mehmet, Hasan Paşa, Hasan Tahsin, Şahin Bey, Nene Hatun, Kara Fatma gibi nice kahramanlarımız memleketin her bir yanından gövdelerini ve yüreklerini siper ederek bu kutlu zafere liderlik etmiştir" ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanlığında görevli bir manga Mehmetçik tarafından saygı atışı yapıldı. Özerli ve Yeşilköy mahallelerinde bulunan Milli Mücadele'nin kahramanları Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa’nın kabirleri ziyaret edildi, Kur’anı Kerim okunarak dualar edildi.

Törene, Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Yasin Aldeniz, Hatay Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Tansel Demirel de katıldı.

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