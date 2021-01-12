İş makinelerinden akaryakıt ve akü çalan 3 kişi yakalandı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri, Koyunoğlu, Eriklikuyu, Çubuklu, Yaylıca ve Kapısuyu mahallelerinde farklı zamanlarda iş makinelerinden 930 litre akaryakıt ve 2 akü çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sonucu C.E., B.A. ve K.K. olduğunu belirlediği zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde akaryakıt ve akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.