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Vedat Milor'un, `Döner mi yoksa burger mi?´ sorusunu Hataylılar cevapladı

DHA

Vedat Milor'un, `Döner mi yoksa burger mi?´ sorusunu Hataylılar cevapladı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)GASTRONOMİ yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'un sosyal medya hesabından düzenlediği ankette, "Döner mi yoksa burger mi?" sorusu üzerine yüzlerce yemeğiyle ön plana çıkan gastronomi kenti Hatay´ın meşhur dönercileri ve vatandaşlar, mutlak suretle dönerin ön plana çıkacağına inandıklarını kaydetti. Döner salonu işletmecisi Mustafa Aslan, "Döner bizim kültürümüzün önemli bir yemeğidir. Tabi ki dönerler arasında Antakya döneri de vazgeçilmezdir. Döneri her yerde yiyemezsiniz ama burgeri her yerde yiyebilirsiniz" dedi.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlere bir yenisini ekledi. Daha önce "Pide mi yoksa pizza mı?", "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yapan ünlü gurme yeni bir tartışma başlattı. Milor, yeni başlattığı anketinde takipçilerine "Döner mi yoksa burger mı? sorusunu yöneltti. Hataylılar, anket ile ilgili yaptıkları değerlendirmede, dönerin karşısında burgerin hiç şansının olmadığını ifade ettiler. Döner ustası Mehmet Damar, Milor'un anketine ilişkin bir değerlendirme yaparak dönerin en güzel lezzetlerden biri olduğunu belirtti.
VERECEĞİM CEVAP 'DÖNER' OLUR
Dönerin gastronomi kentinin özel lezzetlerinden biri olduğunu da vurgulayan Mehmet Damar, "Vedat Bey'e saygımız sonsuz. Fakat döner, hamburgerden bir adım öndedir. Antakya dışındaki dönerlerden buranın döneri de bir değildir. Döner çok çok özel bir lezzettir. Antakya döneri de daha özel bir lezzettir. Tabi ki burger de farklı bir lezzet ama ikisi arasında vereceğim cevap 'döner' olur. Hatay dönerinin de en büyük özelliği lavaş ekmeğimizin kalitesi, özel sosuyla kızarması ve tavuğun baharatlarla terbiye edilmiş olmasıyla tüm dönerler arasında özel bir yeri vardır" dedi.
Gençler olarak en çok burger yerine, tavuk döneri tercih ettiklerini söyleyen Yağmur Damar da, anketi gördüğünü ve oyunu tartışmasız dönerden yana kullandığını dile getirdi.
"DÖNERLER ARASINDA ANTAKYA DÖNERİ BAŞKADIR"
Döner salonu işletmecisi Mustafa Aslan da, anketten mutlak suretle dönerin ön plana çıkacağını ifade ederek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Döner bizim kültürümüzün önemli bir yemeğidir. Tabi ki dönerler arasında Antakya döneri de vazgeçilmezdir. Döneri her yerde yiyemezsiniz ama burgeri her yerde yiyebilirsiniz. Güzel döner ustalık ve lezzet ve kaliteden oluşur. Antakya dönerinde bu özelliklerin hepsi vardır. Ekmeği, patatesi, turşusu, tavuğu Antakya Dönerini çok özel bir lezzet yapar. Tabi burgerin de seveni çok, o da güzel bir lezzettir. Fakat döner her devirde yenilen özel ve güzel bir yemeğimizdir" ifadelerini kullandı.
'DÖNER BAMBAŞKADIR'
İki yemek arasındaki tercihi her zaman dönerden yana kullandığını söyleyen Enes Okçu ise, dönerin Türk kültürünün bir parçası olduğunu dile getirerek, "Döner, burger karşısında bir hatta iki adım daha önde. Antakya´nın döneri de bambaşkadır, o yüzden bu ankette vereceğimiz cevap yüzde yüz döner olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-25 16:28:52

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