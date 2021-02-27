Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) - STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Esat Sancaktar (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) Katranis (xx) (Dk. 82 Kone ?), Billong (xx), Aabid (xx) (Dk. 82 Sackey ?), Selim Ilgaz (xx) (Dk. 76 Kamara xx), Pablo (xx), Akintola (xx), Traore (xxx) (Dk. 66 Muhammed Mert x), Ruben (xx), Popov (x), Diouf (xx) (Dk. 82 Burak Can Çamoğlu ?).

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikkaya (xx) Lobjanidze (xx), Kulusic (xx), Borven (x) (Dk. 61 Alper Potuk ?), Paintsil (?), Lukasik (xx), Voca (x) (Dk. 54 İbrahim Akdağ ?), Sarlija (xx), Kitsiou (xx), Endri Çekici (x) (Dk. 54 Erdi Dikmen ?), Atila Turan (xx) (Dk 82 Bartolomeu ?)

GOLLER: Dk. 45, Dk. 55(P) Diouf, Dk. 65 (P), Dk. 75 Akintola (Atakaş Hatayspor) Dk. 16 Borven (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 45+6 Paintsil (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Kitsiou, İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü) Sackey (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

11'nci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan hareketlenen Akintola, ceza alanına girmeden çaprazdan kaleyi düşündü. Savunmadan seken Akintola'nın şutunu kaleci Korcan Çelikkaya son anda kornere çeldi.

16'ncı dakikada atak geliştiren konuk takım MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze sağ kanatta topla buluştu. Lobjanidze, ceza alanına girer girmez topu içeri çevirdi. Altı pas çizgisi üzerinde topla buluşan Borven'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0 1

41'inci dakikada Atakaş Hatayspor'da Traore'nin savunma arkasına gönderdiği top Diouf ile buluştu. Diouf kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kontrol edemeyince kaleci Korcan Çelikkaya, yatarak topa sahip oldu.

45'inci dakikada sol kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Selim Ilgaz'ın ceza alanına kestiği topa altı pasın içinde kafayı vuran Diouf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1 -1

45+3'üncü dakikada MKE Ankaragücü oyuncusu Paintsil, Aabid'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası Atilla Karaoğlan sarı kartı iptal ederek, maçın 45+6'ıncı dakikasında doğrudan kırmızı kartla Paintsil'in oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 beraberlikle sona erdi.

48'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Traore'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Akintola, kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. Kaleye giden topu çizginden çeviren Atila Turan, mutlak gole izin vermedi.

54'üncü dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında ceza alanına çevrilen top Lukasik'in eline çarptı. Hakem, Atilla Karaoğlan penaltıya hükmederek, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diouf, kaleci Korcan'ı mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu : 2 -1

64'üncü dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan ceza alanına giren Akintola, Erdi Dikmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon yakın olan hakem Atilla Karaoğlan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Akintole, sert şutla topu ağlarla buluşturdu: 3 1

75'inci dakikada gelişen ev sahibi takım Atakaş Hatayspor'un atağında sol kanattan Katranis'in ceza alanına açtığı ortada topla buluşan Akintola, rakibini geçerek çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4 -1

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor'u kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK

2021-02-27 15:58:35



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