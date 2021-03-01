Hatay’da kaçak avlanan 8 kişiye 13 bin 56 lira para cezası

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avlanan 8 kişiye, 13 bin 56 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçeye bağlı Yeşilyazı Mahallesi'nde 8 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi görevlileriyle bölgeye giden ekipler, Z.S., A.K., I.B., A.K., M.D., A.Ö., F.D. ve H.A.'yı yanlarındaki av malzemeleriyle yakaladı.

8 kişiye izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 6 bin 176 lira, Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 6 bin 880 lira ceza uygulandı.

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