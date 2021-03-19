Sokak köpeğinin kediye saldırısı güvenlik kamerasında

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sokak köpeğinin, çöp konteynerindeki kediye saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde yiyecek arayan sokak kedisine, köpek saldırdı. Çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle havada kapan köpek, bir süre hırpaladı. Kedinin de karşılık vermesi üzerine köpek saldırıyı bıraktı. Bölgeden uzaklaşan kedinin ölüsü bulundu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-03-19 15:14:07
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