Samandağ'da hırsızlık şüphelisi kişi gözaltına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 5 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koyunoğlu Mahallesi'nde bazı kişilere ait bahçe malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli olarak tespit edilen N.S.B'nin ev ve aracında arama yapan ekipler, sulama hortumu, çok sayıda profil boru, demir saç ve tarım aletleri ile 3 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheli N.S.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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