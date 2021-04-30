Hatay’da kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

İHA

Hatay’da kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ikametlerinde kaçak alkol üretimi yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Höyük Mahallesinde ikamet eden E.D., F.C, M.K. ve L.A. adlı şahısların ikametlerinde kaçak alkol üreterek satışını yaptığı bilgisine üzerine harekete geçerek belirlenen adreste arama yaptı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte yapılan aramada, 908 litre boğma olarak tabir edilen sıvı madde, 1117 litre fermente alkol, 4 adet pişirme teknesi ve 2 adet pişirme kazanı ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataysporlu futbolcular, Ömer Erdoğan’a galibiyet hediye etmek istiyor
YEREL HABERLER Hataysporlu futbolcular, Ömer Erdoğan’a galibiyet ...
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde ...
Tam kapanma sonrası Samandağ'da sıkı uygulama Uygulama yapan ekiplere kahve ikramı
YEREL HABERLER Tam kapanma sonrası Samandağ'da sıkı ...
Hatay´da 'tam kapanma'ya saatler kala tarihi Uzun Çarşı doldu
YEREL HABERLER Hatay´da 'tam kapanma'ya saatler kala tarihi Uzun ...
Hatay'da tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar çarşıya akın etti
YEREL HABERLER Hatay'da tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar ...
Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Başkan Savaş, büyükelçileri EXPO 2021 için Hatay’a davet etti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş: ''Amacımız Ortadoğu’da sadece kan ve gözyaşının değil güzelliklerin de olduğunu göstermek ve bunları dünyaya tanıtmak''
YEREL HABERLER Başkan Savaş, büyükelçileri EXPO 2021 için Hatay’a ...
Kibar Feyzo´nun çekildiği tarihi konak 'Sinema Müzesi' olacak
YEREL HABERLER Kibar Feyzo´nun çekildiği tarihi konak 'Sinema ...
Hasadı 4 ay sürüyor Bir kekik türü ve bitki olarak bilinen zahter, kadınların el işçiliğiyle ekilip, özel makaslarla toplandıktan sonra satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Hasadı 4 ay sürüyor Bir kekik türü ve bitki olarak ...
Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü ...
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
Dörtyol Devlet Hastanesi 2022'de hizmete girecek
YEREL HABERLER Dörtyol Devlet Hastanesi 2022'de hizmete girecek
Yerli VAR, IFAB yolunda!
YEREL HABERLER Yerli VAR, IFAB yolunda!