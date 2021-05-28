Cenaze aracındaki tabut yola düştü

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Hatay’ın Defne ilçesinde cenaze aracında bulunan tabut yola düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesi'nde seyir halindeki cenaze aracından tabut yola düştü, metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tabutun boş olduğu öğrenildi.

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