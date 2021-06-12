Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk

Korona virüs salgınında normalleşme programında cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahiline günübirlik tatilcilerin ve yakın illerden araçları ile gelen yerli turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahilde sörf yaparak tatilini yaptı.

Mehmet Ufuk Faraç isimli vatandaş, “Pandemiden dolayı evde bunalmıştık. Bizde sahile yüzmeye gelelim dedik. Deniz havası iyi geldi. Ama gördüğünüz gibi yasaklara kimse uymuyor” dedi.

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