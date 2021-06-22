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BM'den İdlib'e 74 tır yardım gönderildi

İHA

BM'den İdlib'e 74 tır yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 74 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin 74 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi.

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