Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışması başladı

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Hatay’da heyelan nedeniyle dün gece trafiğe kapanan SamandağArsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunda çalışmalar başladı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle SamandağArsuz Çevreyolunda irili ufaklı kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

Karayolu ekipler heyelanın ardından kapanan yolu yeniden trafiğe açmak üzere sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.

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