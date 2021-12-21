Milleyha Kuş Cenneti yağış sonrası göletler ile doldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Milleyha Sulak Alanı'nda üç günlük yağış sonrası her yeri göletler ile doldu.



Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü Samandağ ilçesinde, kayıt altına alınan 289 kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti’nin kenarı su ile doldu. Afrika ve Asya’dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan sulak alan, mevsimsel şartlar nedeniyle kurumuştu. İlçede 3 gün yaşanan sağanak yağış sonrası sulak alanın yolu dahil suyla kaplandı.

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