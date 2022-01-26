Gaziantep’ten Hatay’a uyuşturucu sevkiyatında 1 kişi tutuklandı

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Gaziantep’ten Hatay’a uyuşturucu getiren 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı, 1'i de tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gaziantep'ten Hatay’a uyuşturucu getirileceği bilgisi alan ekipler, belirlenen aracı bölge trafik uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada 82,21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan M.M.T., İ.M.V., S.B. adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, A.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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