Suriye'de akaryakıt istasyonuna rejim saldırısı: 4 ölü

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE'de rejim ve destekçi güçler tarafından akaryakıt istasyonuna yapılan topçu saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Halep kentinin batısında yer alan Termenin köyündeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Rejim ve destekçi güçler tarafından yapılan saldırı sonucu 4 sivil yaşamını yitirirken, bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri de çıkan ve saatlerce süren yangını söndürmeye çalıştı. Uzun süren söndürme çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2022-02-16 18:28:57



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