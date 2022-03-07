Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

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Hatay’da yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine baskın yaptı.

İş yerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabancaya ait fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet tüfeğe ait fişek, 2 yasadışı bahis kuponu, 17 adet dijital materyal, yasadışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL para ele geçirildi.

Yasadışı bahis oynattıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

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