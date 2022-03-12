Oyuncak motosikletin içinden uyuşturucu çıktı

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, trafik uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Antakya ilçesinde bölge trafik uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, oyuncak motosiklet içine gizlenen 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi, gözaltına alındı. K.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.A., A.H. ile F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-03-12 12:15:19



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