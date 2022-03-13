Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Antakya, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde etkili oldu.

İlçeler arasında aşırı yağan kar, yolların kapanmasına neden oldu. Yollarda önlemlerini arttıran trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Belediye ekipleri yollarda biriken kar birikintilerini gün boyunca temizleme çalışmasını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.