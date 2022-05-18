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HADO ilk seferine KKTC'ye yapıyor Hatay Deniz Otobüsü ilk seferini yarın Arsuz'dan Girne'ye yapacak Başkan Savaş: "Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak"

İHA

HADO ilk seferine KKTC'ye yapıyor Hatay Deniz Otobüsü ilk seferini yarın Arsuz'dan Girne'ye yapacak Başkan Savaş: "Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak"

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenleyecek.
19 Mayıs Perşembe günü, Arsuz Madenli Yat Limanı'nda saat 11.00'de hareket edecek gemi için gümrük işlemleri 08.00 itibariyle başlayacak. 5 saat sürecek yolculuğun ardından Hatay'dan çıkan kafilenin saat 16.00'da Girne Limanı'na ulaşması bekleniyor. Aynı günün akşamında Antakya Medeniyetler Korosu, Girne Amfi Tiyatro'da konser vererek.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek programın ikinci gününde Hataylı konuklar, Girne Şehitliğini ziyaret ettikten sonra Hatay'a hareket edecek.

Liman şehri olacak
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HADO’nun belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığını yapacak ilk ve tek proje olduğunu söyledi. Savaş, “Biz önce KKTC’ye daha sonra da Beyrut belki de İsrail’in Hayfa Limanı’na kadar deniz otobüsüyle insanlarımızı taşımak istiyoruz. 19 Mayıs’ta ilk seyahatimizi Arsuz’dan Girne’ye yapacağız. Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak. Bu Türkiye’de ilk olarak bizimle oluyor. Hem Hatay’ımıza hem de Türkiye’mize hayırlı olsun” dedi.

Milli bir proje
Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok ise HADO’nun Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarını uluslararası sularda dalgalandıracak milli bir proje olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyleyen Ok, “Bu proje Türk bayrağının Lübnan ve İsrail karasularında dalgalanmasına vesile olacak bir projedir. Bu sularda Türk bayrağımızı dalgalandıracak olmaktan çok mutluyuz. Umarım bugün bu topraklar için kanlarını feda eden şehitlerimize layık olacak bir adım atmışızdır” şeklinde konuştu.

Bilet fiyatları
Bülent Ok, HatayGirne seferlerinin bilet fiyatları hakkında da bilgi verdi.
Sivil yolcu biletlerinin 750, öğrenci bilet fiyatlarının 500 lira olduğunu söyleyen Ok, “TaşucuGirne 60 deniz mili ve bilet fiyatları 600 lira. ArsuzGirne arası ise 140 deniz mili, Mersin’den iki kat fazla olmasına rağmen bilet fiyatlarımızı daha makul tuttuk. Sefer süresi ortalama 5 saat olacak. İki kişi 100 kg bagaj hakkına sahip. Bu öğrencilerimiz için oldukça önemli bir detay."
Bülent Ok, araç taşımacılığı yapılıp yapılamayacağıyla ilgili olarak ise, “Araç taşımacılığı için müsait bir alanımız ve rıhtımımız mevcut değil. Böyle bir şeye limanımızın fiziki yapısı ve altyapısı uygun değil. Ancak uzun vadede bir planlama yapılarak böyle bir uygulama yapılabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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