Hatay'ın saklı cenneti Aknehir havadan görüntülendi
Hatay'ın Defne ilçesinde doğal güzelliğiyle ilgi çeken Aknehir Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi
Asi Nehri'nin kollarıyla çevrili verimli toprakları, yemyeşil doğası ve dağ eteklerine kurulu evleriyle dikkat çeken Aknehir Mahallesi, eşsiz manzara sunuyor.
Aknehir'i ikiye bölen dere ile kıvrılarak akan suyun çevresinde yeşilin farklı tonları hakim olurken, dağların eteklerindeki yerleşim alanları da doğal güzelliklerle bütünleşiyor.
Defne'nin en sakin bölgesi olan Aknehir'in doğal dokusu, drone ile havadan görüntülendi.