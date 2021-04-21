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Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendi

Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ceza sahası içindeki sert şutunu kaleci Munir'in müdahalesi sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışından Aabid'in şutu kaleci Boffin'den sekti, dönen topu Tarore tamamladı ancak kaleci Boffin gole izin vermedi.

19. dakikada Hatayspor öne geçti. Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Boupendza'nın sert şutu defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

46. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Amilton, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı, kaleci Munir'i çalımlayan Amilton topu boş kaleye gönderdi. 1-1

55. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

60. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza'nın sert şutu kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

65. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası önünde topu lan Mert Yılmaz'ın şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

68. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Boupendza'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu. 3-1

73. dakikada Fredy'in ceza sahası sol köşesinden kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Munir uzanarak dışarı çıkardı.

86. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Akintola'nın eline çarpması sonrası hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Fredy, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Samet Çiçek

AtakaşHatayspor: Munir, Santos, Katranis, Billong, Popov, Riberio, Boupendza (Dk. 90 Kamara),Akintola, Aabid (Dk. 84 Sackey),Traore (Dk.59 Muhammet Mert),Diouf

FraportTAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Naldo, Fredy, Serdar Gürler, Doğukan Sinik (Dk. 54 Orgill),Amilton, Hakan Özmert (Dk. 28 Ufuk Akyol),Podolski

Goller: Dk. 19 ve Dk. 68 Boupendza, Dk. 55 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor) Dk. 46 Amilton, Dk. 86 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Riberio, Dk. 90+5 Diouf

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