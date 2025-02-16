Hatayspor - Alanyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-beyazlılara üç puanı getiren golü Bamgboye kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftalar sonra üç puanla tanıştı...
Bordo-beyazlılar, rakibini Funsho Bamgboye'nin 56. dakikada attığı golle devirirken, 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ligde 18. sırada yer alan Hatayspor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını sürdürdü.
Üst üste 2. yenilgisini alan 11. sıradaki Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.