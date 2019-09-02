Hatayspor'dan 2 transfer!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen Jeremy Bokila, Hatayspor'la 1 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti Milli Takım futbolcusu Jeremy Bokila, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Özat’ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyazlı renklerimize bağlayan imzayı attı" ifadelerine yer verildi.

ALİCAN ÖZFESLİ BEDELSİZ KİRALANDI

Süper Lig takımlarından Başakşehir kulübünde forma giyen Alican Özfesli, 1 yıllığına bedelsiz olarak Hatayspor'a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübünden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanan orta saha oyuncusu Alican Özfesli Hatayspor’umuzda" denildi.