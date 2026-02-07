Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Hatayspor - Esenler Erokspor: 0-5 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Hatayspor - Esenler Erokspor: 0-5 (MAÇ SONUCU)

        Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:21
        Erokspor, Hatayspor'a farklı tarife
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

        Seremoni sonrasında Esenler Eroksporlu oyuncular, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü nedeniyle Atakaş Hataysporlu takıma çiçek verdi. Atakaş Hataysporlu oyuncular da depremin yıl dönümü nedeniyle sahaya 6 Şubat temalı formayla çıktı.

        Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Dura, Güner Mumcu Taştan

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Chaadaev), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Deniz Aksoy), Ali Yıldız (Dk. 57 Seyit Gazanfer), Ersin Aydemir (Dk. 57 Sharif Osman), Danjuma, Ating (Dk. 56 Yunus Azrak), Yiğit Ali Buz, Melih Şen

        Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar ( Dk. 73 Alper Karaman), Kayode, Faye (Dk. 63 Berat Luş), Kanga, Onur Ulaş, Nzaba (Dk. 63 Cavare), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer (Dk. 73 Eray Korkmaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 56 Recep Niyaz)

        Goller: Dk. 13 Onur Ulaş, Dk. 50 ve 59 Faye, Dk. 53 Kanga (Penaltıdan), Dk. 90+1 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Ömer Faruk Beyaz (Esenler Erokspor), Dk. 68 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)

        Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Türkiye'de diri fay sayısı 600'ün üzerine çıkacak

        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye diri fay haritasında değişiklik olacağını belirtip, "Türkiye'de özellikle 2023'ten sonra büyük depremden sonra Türkiye'deki faylar sıfırdan ele alındı. Haritamızda yer almayan di...
