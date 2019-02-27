Hatayspor - Galatasaray maçında inanılmaz gol!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Hatayspor'a 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 yenilse de yarı finale yükselirken mücadelenin en ilginç anı 84. dakikada yaşandı.

Ev sahibinin atağında sol çizgiden içeri çevrilen top kaleci İsmail Çipe'ye doğru yöneldi. 24 yaşındaki kaleci, kontrol etmek istediği topu bir anda bacaklarının arasından kaçırdı. Top filelerle buluşurken; karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu da yardımcısına uyarken sonrasında VAR'dan uyarı geldi. Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.

Hatayspor tur için umutlansa da 5. gol gelmeyince yarı final bileti Galatasaray'ın oldu. İsmail Çipe'nin bu hatası sosyal medyada da gündem olurken gol paylaşım rekoru kırdı.