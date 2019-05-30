Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması bugün Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanıyor. Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek. Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Hatayspor, yarı finalde Adana Demirspor'u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1

HAKEM: Cüneyt Çakır

HATAYSPOR: Akın, Mehmet, Mesut, Sadi, Yusuf, Kubilay, Selim, Gökhan, Sadio Diallo, Caner, Mirkan

YEDEKLER: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür, Bakary Nimaga, Tom, Dmytro Korkishko

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Segbefia, Gökhan, Mehmet, Elmar Bjarnason, Erhan, Poepon, Oğulcan

YEDEKLER: Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Igor, Jefferson, Kerim Avcı, Kenan Özer, Moussa Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

İKİ TAKIM DA İLKİN PEŞİNDE

Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den tekrar 1. Lig'e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay'ı da Süper Lig'de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Ligde bu sezon iki maçta da rakibini mağlup eden Gazişehir Gaziantep, rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybetmedi.

1. Lig'de 4, 2. Lig'de 6 maça çıkan iki ekipten Gazişehir Gaziantep'in 4, Hatayspor'un 4 galibiyeti bulunurken 2 müsabaka da berabere sona erdi.

24. PLAY - OFF

İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 24. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı.

1993-1994 sezonunda ise oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

İSTANBUL'DA 5. FİNAL

Daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014 ve 2014-2015'te Süper Lig'e yükselen ekibin belirlendiği İstanbul, 5. kez play-off finaline sahne olacak.

Play-off finaline Ankara 7, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.