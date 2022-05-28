Hatayspor Munir ile yollarını ayırdı

AA

Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda kalecileri Munir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Munir'e bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Özat, 33 yaşındaki kaleciye kariyerinde başarı diledi.

Atakaş Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği Munir, geçen sezon 37 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve bir Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.