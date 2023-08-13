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        Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Destekler olmasa bu takımı kuramazdık - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Destekler olmasa bu takımı kuramazdık

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 5-1 galip geldikleri Pendikspor maçının ardından konuştu. Demirel, "Sahaya çıkıp Hataylılara, depremzedelere umut olabildiysek, en önemli galibiyet budur. Destekler olmasa bu takımı kuramazdık. Duygulanmamak mümkün değil. Beş gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 00:48
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        "Destekler olmasa bu takımı kuramazdık"
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Galibiyetten daha önemli olan sahaya çıkabilmemizdi." dedi.

        Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, kendileri için önemli olanın Hatay halkını ve depremzedeleri umutlandırmak olduğunu söyledi.

        Depremin ardından 5-6 aylık bir süreç geçtiğini dile getiren Volkan Demirel, "Sahaya çıkıp Hataylılara, depremzedelere umut olabildiysek, en önemli galibiyet budur. Sahaya çıkan oyunculara, Hatay'a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Onlar için sahaya çıktık. Beş gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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        Takımının attığı ilk golün ardından duygulanan ve bu durumun, duygudan çok daha öte bir his olduğunun altını çizen Demirel, şöyle devam etti:

        "İlk golü attığımız için, sahaya çıktığımız için, birikmişliğin verdiği bir durumdu duygusallaşmak. Böyle bir durumdan desteklerle beraber buralara gelmek önemliydi. Destek veren herkese çok teşekkürler. Destekler olmasa bu takımı kuramazdık. Duygulanmamak mümkün değil."

        Takımının fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu ve lige iyi hazırlandıklarını da belirten Demirel, sözlerini şu şekilde noktaladı:

        "Transfer ettiğimiz oyuncuların hepsini kendim izledim, yorumladım, kendim konuşup buraya getirdim. Ne istediğimi biliyorlardı. Bütün transferlerimizi sezon başlamadan yaptık. Bu hafta içi bir transferimiz gelecek, akabinde bir transferimiz daha olacak. Bizim avantajımız sezona daha önce hazır olmaktı. Ne istediğimi biliyordum ve ona göre oyuncular seçtiğim için ne olacağını tahmin edebiliyordum. Beş gol attık ama kaçan en az 5 gol vardı. Skor önemliydi ama benim için ne galibiyet, ne mağlubiyet önemli. Benim tek derdim depremzedelere umut olabilmekti. Onlara umut olabildiğimizi düşünüyorum."

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