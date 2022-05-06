Şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk oluyor.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR
SAAT: 20.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Yeni Hatay
YAYIN: beIN SPORTS 1
HATAYSPOR: Munir, Sadık, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, El Kaabi, Bertuğ, Lobjanidze, Dylan Saint-Louis
YEDEKLER: Abdullah, Burak, Fatih, Emre, Eren, Selimcan, Muhammed, Benzia, Kahraba, Diouf
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yusuf, Bakasetas, Kouassi, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Taha, Puchacz, Dorukhan, Abdülkadir, Visca, Yunus, Nwakaeme, Cornelius, Emrehan Gedikli
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- Hatayspor'un resmi maçlarda yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (5B 6M). Hatay ekibi, bordo-mavililer ile oynadığı son dört karşılaşmanın üçünden mağlup ayrıldı (1B).
- Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında 4+ kez karşılaşıp yenilmediği iki rakibi bulunuyor: Gaziantep FK (3B 3G) & Fatih Karagümrük (5G 1B).
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (2B 1M), en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı (Ocak-Şubat 2021 arasında 4 maç)
- Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçta üst üste iki kez aynı sonucu almayan Trabzonspor (1G 2B 1M), son ziyaretinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu süreçte 7 puan kaybeden bordo-mavililer, bu sezon daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aynı miktarda puan bırakmıştı (10G 2B 1M).
- Süper Lig'deki son altı maçını kazanamayan Hatayspor (3B 3M), en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Son iki karşılaşmadan puan çıkaramayan Hatay ekibi, üst üste üç lig mağlubiyeti aldığı bir süreci en son 2015/16'da 2. Lig'de yaşadı.
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