Hatayspor, Vincent Aboubakar'ı bekliyor
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la fesih görüşmelerinde ilerleme kaydetti, ancak henüz sonuçlanmadı. Hatayspor, Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek istiyor ve Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılırsa Hatayspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ın fesih görüşmelerinde aşama kaydettiği Vincent Aboubakar için bekleyiş devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kamerunlu oyuncuyla talip olurken Beşiktaş'la süren görüşmeler bu transferde belirleyici olacak.
Şu anda ülkesi Kamerun'da bulunan Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılması halinde Hatayspor'da forma giymek için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay'ın da bu transfere onay verdiği öğrenilirken Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesinin kısa süre içinde feshedilmesi bekleniyor.