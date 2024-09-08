Hatayspor, Vincent Aboubakar'ı bekliyor Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la fesih görüşmelerinde ilerleme kaydetti, ancak henüz sonuçlanmadı. Hatayspor, Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek istiyor ve Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılırsa Hatayspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

ABONE OL