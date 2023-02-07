Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'un enkaz altında olduğunu biliyoruz ama kendisine ulaşamadık. Christian Atsu'ya da ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik." ifadelerini kullandı.