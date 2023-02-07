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Hataysporlu Christian Atsu kimdir, enkaz altında mı kaldı? Christian Atsu bulundu mu?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı. Büyük bir üzüntüye neden olan depremde Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu da enkaz altında kaldı. İşte, Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili son durum...

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  • Hataysporlu Christian Atsu kimdir, enkaz altında mı kaldı ve hayatta mı? Christian Atsu bulundu mu, yaşıyor mu ve son durumu nasıl?

    10 ilimizde ciddi bir şekilde hissedilen Kahramanmaraş depremi, Hatay'da da ciddi bir yıkıma yol açtı. Depreme evinde yakalanan Hataysporlu oyuncu Christian Atsu, enkaz altında kaldı. Atsu ile iligli ilk resmi açıklama geldi. İşte, ayrınıtlar...
  • Hataysporlu Christian Atsu kimdir, enkaz altında mı kaldı ve hayatta mı? Christian Atsu bulundu mu, yaşıyor mu ve son durumu nasıl?

    CHRISTIAN ATSU ENKAZ ALTINDA!

    Hatayspor'un yeni sezon öncesi Al-Raed'den kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, deprem anında enkaz altında kaldı.
  • Hataysporlu Christian Atsu kimdir, enkaz altında mı kaldı ve hayatta mı? Christian Atsu bulundu mu, yaşıyor mu ve son durumu nasıl?

    Sportif Direktörü Taner Savut'la beraber enkaz altında kaldığı öğrenilen Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu'yla ilgili kulübü Hatayspor'dan açıklama geldi.
  • Hataysporlu Christian Atsu kimdir, enkaz altında mı kaldı ve hayatta mı? Christian Atsu bulundu mu, yaşıyor mu ve son durumu nasıl?

    Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'un enkaz altında olduğunu biliyoruz ama kendisine ulaşamadık. Christian Atsu'ya da ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik." ifadelerini kullandı.
  • Hataysporlu Christian Atsu kimdir, enkaz altında mı kaldı ve hayatta mı? Christian Atsu bulundu mu, yaşıyor mu ve son durumu nasıl?

    Christian Atsu'nun son durumu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ettikçe haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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