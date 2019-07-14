FERDİ DURDU / MALATYA

Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 51 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan 18 yaşındaki Hatice Akbaş, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna dikti. Akçadağ İlçesi'nde antrenörlüğünü yapan babasıyla çalışmalarını sürdüren genç sporcu, 9 yaşında girdiği salonda günden güne hedefini büyütüyor.

Akbaş, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 51 kilogramda birinci oldu ve altın madalya kazandı. Elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanan Akbaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmeleriyle 9 yaşında boks, kick boks ve muay thai branşlarında çalışmaya başlayan Hatice Akbaş, 2016'da Ordu'da düzenlenen Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldızlar 46 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

2017 yılında düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası'nda yıldız bayanlar kategorisinde 48 kiloda şampiyonluk elde eden 18 yaşındaki sporcu, Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 51 kilogramda Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Genç sporcunun muay thai branşında ise Balkan şampiyonluğunu bulunuyor.

Gece gündüz spor salonundan çıkmayan genç yetenek boksta 3, kick boksta 4, muay thai de ise 3 kez Türkiye şampiyonu olurken, 46 kiloda Avrupa Şampiyonluğunu, waikuru branşında ise Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

Hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Hatice Akbaş, babasının açtığı spor salonunda spora başladığını kaydederek, 9 yıldır spor yaptığını belirtti.

2016'da Ordu'da düzenlenen Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldızlar 46 kiloda Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan milli sporcu, 2014 yılında Muay Thai Balkan Şampiyonası'nda, waikuru branşında Balkan Şampiyonluğu elde ettiğini aktardı.

Akbaş, son olarak Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 51 kilogramda Türkiye Şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandım. 10 gün sonra milli takım kampına katılacağım. Kampa da en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, altın madalyayı almak istiyorum" dedi.

Boks, kick boks ve muay thai branşlarının üçünü bir arada yapan yetenekli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız antrenmanlar gerçekten çok zorluyor. Başarabileceğime inanıyorum. Hedeflerim var ve o hedefleri gerçekleştirmem için daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Herkesten 1-0 öndeyim çünkü babam aynı zamanda antrenörlüğümü yapıyor. Bu bana avantaj sağlıyor. Babam sayesinde bazen salonda yapamadığım antrenmanı yeri geliyor evde de yapabiliyorum."

Milli sporcu, Eylül'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlandığını kaydederek, "Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. İkinci hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmek" diye konuştu.

Spor salonunda büyüdüğünü kaydeden Akbaş, "Babam bir spor salonu açtı. Bizde küçük yaştan buyana spor salonundayız. Bütün spor dallarını babamla birlikte öğrendik" dedi.

Hatice'nin babası ve antrenörü Kerem Akbaş ise hedeflerinin dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar olduğunu kaydetti.

Genç sporcunun annesi İlkay Akbaş da gönülden çalıştıklarını ifade ederek, "Kızımızda bizi gururlandırdı. Diğer iki çocuğumun da kick boks ve muay thai de Türkiye şampiyonluğu var. Hatice, Avrupa'da derece yaptı. Türkiye şampiyonu olan bir çocuk evde çok büyük bir coşkuyla karşılanabilir ama biz artık alıştık. Biz artık Avrupa ve dünya şampiyonluğu için çalışıyoruz" dedi.