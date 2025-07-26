Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatilde - Magazin haberleri

        Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatilde

        Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile Bodrum tatillerine devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizi değil güneşi tercih etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, Bodrum'da görüntülendi.

        Çift, Gündoğan’da bulunan evlerinin iskelesinde objektiflere yansıdı.

        Hatice Şendil, denize girmeyip uzun süre güneşlenmeyi tercih etti.

        REKLAM

        Ardından pareosunu beline bağlayarak iskeleden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hatice şendil
        #burak sağyaşar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama