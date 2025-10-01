Hatimoğulları: Umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin başlaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen, ‘1 Ekim Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Konuyla ilgili gün içinde de açıklamalar yapıldı. Bize ziyaretleri de oldu konuya açıklık getirmek için, üzgün olduklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

Resepsiyona katılan Erdoğan ise Hatimoğulları'nın da olduğu DEM Parti heyetiyle tek tek tokalaştı, bir süre sohbet etti.

"KOMİSYONLA İLGİLİ KONULARI KONUŞTUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mermerli Salonda yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Hatimoğulları, “Görüşme elbette iyiydi. Komisyonla ilgili konuları konuştuk. Kendi görüşümüz olarak da özellikle oluşan Türkiye’de bu Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair konularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Bunu da bugün bu ortamda bir kez daha ifade ettik” diye konuştu.