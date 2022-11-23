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Hatırla Sevgili'nin minik Defne'siydi! Yıllar sonra ekranlara bambaşka biri olarak çıktı

Beren Saat, Cansel Elçin, Okan Yalabık ve Lale Mansur gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran oyuncu Yağmur Yılmaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir sürenin geçmesinin ardından ekranlara çıkan ünlü ismin değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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  • Hatırla Sevgili'nin minik Defne'siydi! Yıllar sonra ekranlara bambaşka biri olarak ortaya çıktı

    Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Yağmur Yılmaz, bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Eski çocuk yıldız son olarak bir reklam filminde boy gösterdi.
  • Hatırla Sevgili'nin minik Defne'siydi! Yıllar sonra ekranlara bambaşka biri olarak ortaya çıktı

    Bir kısmı Büyükada'da bir kısmı ise İstanbul'da çekilen Hatırla Sevgili dizisinde Defne'yi canlandıran Yağmur Yılmaz sonrasında başrollerini Erkan Petekkaya ve Ayça Varlıer'in paylaştığı Son Bahar dizisinde Zeyno karakterini canlandırmıştı.
  • Hatırla Sevgili'nin minik Defne'siydi! Yıllar sonra ekranlara bambaşka biri olarak ortaya çıktı

    Yağmur Yılmaz 2012 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı; başrollerini Sinan Albayrak, Sezin Akbaşoğulları, Alican Yücesoy, Serdar Orçin ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı "Sen de Gitme" dizisinde boy gösterdi.
  • Hatırla Sevgili'nin minik Defne'siydi! Yıllar sonra ekranlara bambaşka biri olarak ortaya çıktı

    Yağmur Yılmaz, Özge Borak ve Bülent Emrah Parlak'ın paylaştığı "Bir Yastıkta" dizisinde de rol aldı.
  • Hatırla Sevgili'nin minik Defne'siydi! Yıllar sonra ekranlara bambaşka biri olarak ortaya çıktı

    Son olarak Disney Channel'ın Türk yapımı gençlik dizisi "Zil Çalınca " ile ekranlardaki yerini alan Yağmur Yılmaz, bir reklam filminde son haliyle karşımıza çıktı.

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