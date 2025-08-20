Hattuşa Nerede? Hattuşa Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Hattuşa Nerede?

Hattuşa nerede dediğimizde bu soruya günümüz koşullarına göre yanıt veriyor olacağız. Hattuşa, Türkiye sınırları içinde Çorum ilinin Boğazkale ilçesi yakınlarında yer almaktadır. Aslında Hattuşa nerede sorusunun bugünkü yanıtı, coğrafi değil tarihsel önem taşır. Yine coğrafi olarak cevap vermek gerekirse Hattuşa, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir antik kenttir. Anadolu’nun kuzey kısmına yakın olan bu antik kentte karasal iklimin hakim olduğu görülür. Hattuşa’nın bulunduğu alan, yüksek platolar ve vadilerle çevrili, doğal savunma avantajlarına sahip bir yerdir. Konum anlamındaki sahip olduğu bu özellik bölgenin Hititler için stratejik bir başkent olmasını sağlamıştır. Antik çağlarda oldukça gelişmiş şehirlerden biri olan Hattuşa, surlarla çevrili, anıtsal yapıları, tapınakları, sarayları ile dikkat çeken medeniyetlerdendi... Günümüzde de bu kalıntılar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Hattuşa Hangi Kıtada? Hattuşa nerede konusu ile iç içe olan bir soru da Hattuşa hangi kıtada yer alıyor sorusu olacaktır. Hattuşa hangi kıtada yer almaktadır sorusunun yanıtı da oldukça nettir… Hattuşa, Türkiye'nin Asya kıtasındaki bölümünde yer alır. Türkiye'nin Asya kıtasındaki bölümünde yer alıyor deme nedenimiz ise ülkenin hem Avrupa hem de Asya kıtalarında toprakları olmasından kaynaklanır. Bu iki kıtadan Asya kıtası içinde konumlanmış olan Hattuşa, Antik Yakın Doğu medeniyetlerinin önemli bir parçasıdır. Hititler döneminde Anadolu'nun merkezi konumunda olması, Asya içlerinden gelen kültürel etkilerle Mezopotamya ve Levant bölgeleriyle etkileşim içinde olmasını da sağlamıştır. Oldukça önemli bir tarihsel ve kültürel geçmişe sahip olan Hattuşa ile ilgili merak edilenler bunlarla da sınırlı değildir…