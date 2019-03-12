ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabilmektedir. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor"



- "Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde gerçekleşen ve TUSAŞ tarafından yürütülen Özgün Helikopter, HÜRKUŞ ve Milli Muharip Uçak gibi diğer kritik projeler için de farklı özellik ve teknolojilerde batarya tasarımları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmekte ve ürün bazında yerli çözümler sağlamayı hedeflemekteyiz"



Sürecek...