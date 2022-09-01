Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Hava biraz serinledi ama henüz üşütmüyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısına şöyle devam etti: "Son 72 saatte (özellikle Bursa ve ilçelerinde) yaşanan şiddetli fırtına, sağanak yağış, düşen yıldırımlar ve dolu yağışları büyük maddi hasar verdi ve yaralananlar oldu.

Güney Marmara’da tarım yapılan araziler dolu yağışlarından lokal olarak etkilendi, uzun süre aynı rotada ilerleyen kuvvetli yağmur Bursa-Balıkesir çevresinde tarlaları çamur içinde bıraktı. Bursa terminalinde gerçekleşen olayla ilgili yapının incelenmesiyle daha net bir şey söylenebilir fakat çatıda biriken suyun üzerine düşen yıldırımın bu yıkımı yarattığını varsayıyoruz. Sonik patlamalarda gördüğümüz buhar hunisi gibi bir şey hayal edebiliriz, milyonlarca volt elektrik düştüğü yerdeki suyu birden buharlaştırarak bomba patlamışçasına yaptığı baskı ile çatıyı parçalıyor. (Literatürde hidro elektrik şok olarak bilinen bir doğa fenomeni)