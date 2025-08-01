METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Trakya'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.