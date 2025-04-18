İl il hava durumu tahminleri: 18 Nisan Cuma bugün hava nasıl?
İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 18 Nisan Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 18 Nisan Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
18 NİSAN METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nin kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu.
İZMİR 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu.