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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 25 MART SALI| Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 25 Mart bugün hava nasıl?

        İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 25 Mart Salı bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 01:06 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:06
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre, Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 25 Mart Salı bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        25 MART SALI METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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        İSTANBUL 12°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

        İZMİR 16°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        ANKARA 10°C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

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