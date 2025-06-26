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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 27 HAZİRAN CUMA | Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 27 Haziran Cuma hava nasıl?

        İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor. Peki, 27 Haziran Cuma hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:48
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 27 Haziran Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        27 HAZİRAN METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL 22°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 26°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 19°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

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