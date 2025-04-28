Türkiye genelinde uzun süredir beklenen bahar havası, yerini yeniden yağışlı günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Nisan ayının son günleri ile Mayıs ayının ilk haftasında birçok bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Bazı iller için ciddi uyarılar yapılırken, İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor. İşte, MGM ve AKOM verilerine göre 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında beklenen hava durumu...