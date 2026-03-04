5 Mart hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri
"5 Mart hava nasıl olacak?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yağışların Mardin ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul ve çevre illerde sıcaklıklar düşerken MGM yeni uyarılarda bulundu. Peki, 5 Mart Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
5 MART METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu