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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, 4 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması uyarısında bulunuyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 07:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 07:17
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

        Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 35, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        İZMİR: 40, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 36, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        BURSA: 37, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        EDİRNE: 37, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu

        DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 34, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 34, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 33, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 31, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 33, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ARTVİN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 29, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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