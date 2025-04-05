Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den saatli uyarı! 7 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı! 11 il için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün tüm bölgelerde sağanak bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu ve 11 kent için "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 06:51 Güncelleme: 05.04.2025 - 06:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 11 il için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 11 KENTİMİZ

        Meteoroloji'den "sarı" alarm verilen 11 ilimiz şöyle: Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

        ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 14, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 17, Doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

        REKLAM

        HATAY: 19°, Öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

        MERSİN: 18, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        KARABÜK: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 14, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        REKLAM

        TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu

        KARS: 12, Yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

        MALATYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        VAN: 11, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 18, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 16, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 20, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!