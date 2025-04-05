Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den "sarı" alarm verilen 11 ilimiz şöyle: Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 14, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 17, Doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

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HATAY: 19°, Öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

MERSİN: 18, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP: 14, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

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TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu

KARS: 12, Yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

VAN: 11, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 18, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 16, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 20, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı