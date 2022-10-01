Bugün yazı yaşayacağız! Meteoroloji'den yarına dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Bugün yazı yaşayacağız! Meteoroloji uyardı: Yarına dikkat! - İstanbul, İzmir, Ankara güncel hava durumu
ABONE OL

Bugün yazı yaşayacağız! Meteoroloji'den yarına dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yurdumuz yarın ise yağışlı havanın etkisine girecek ve Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'de sağanak yağış öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Hava durumu son dakika: Bugün yazı yaşayacağız! Meteoroloji uyardı: Yarına dikkat! - İstanbul, İzmir, Ankara güncel hava durumu
Bugün yazı yaşayacağız! Meteoroloji'den yarına dikkat!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YARIN YURDUN BATISI YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre yarın ise yurdun batısında, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 28, Az bulutlu.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu.

KONYA: 30, Az bulutlu.

BOLU: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 26, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık.

ARTVİN: 26, Az bulutlu.

ERZURUM: 23, Az bulutlu.

KARS: 22, Az bulutlu.

VAN: 23, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 ölü, 2 ...
Meclis açıldı mı, ne zaman, hangi tarihte açılıyor? TBMM gündeminde neler ve hangi konular olacak?
GÜNDEM Meclis ne zaman açılıyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
GÜNDEM Kontrolden çıkan araç viyadük ayağına çarptı: 1 ölü, ...
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı
GÜNDEM Polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan ...
Vietnam Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Özeti: ABD-Vietnam Savaşı Ne Zaman Oldu, Kim Kazandı?
GÜNDEM ABD-Vietnam savaşı ne zaman oldu, kim kazandı?
Turnadağ Savaş Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Özeti: Turnadağ Savaşı Hangi Padişah Döneminde Olmuştur?
GÜNDEM Turnadağ Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti
Prut Savaş Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Özeti: Prut Savaşı Nerede ve Hangi Padişah Döneminde Yapıldı?
GÜNDEM Prut Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti
İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı
GÜNDEM Kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı
Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Bitti? Kurtuluş Savaş'ını Bitiren Antlaşma Nedir?
GÜNDEM Kurtuluş Savaşı ne zaman bitti?
Sokakta tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurdu
GÜNDEM Sokakta tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.